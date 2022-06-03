Симферополь, 3 июня, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Переподготовку 20 тысяч учителей школ из Херсонской и Запорожской областей обеспечат власти Республики Крым. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

ИА REGNUM Школьный учитель

«Переподготовку в Крыму пройдут порядка 20 тысяч учителей из Херсонской и Запорожской областей, это позволит начать учебный год уже по российским программам», — сказал Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переподготовкой учителей с освобождённых украинских территорий займутся специалисты Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования (КРИППО).