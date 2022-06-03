Боровичи, Новгородская область, , 15:34 — REGNUM Пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в поселке Волгино Новгородской области произошел из-за неисправного электроприбора, в результате чего погиб школьник, сообщили 3 июня в региональном СУ СК России.

Пожар в доме (группа в VK

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 июня в посёлке Волгино Боровичского района загорелся двухэтажный восьмиквартирный жилой дом. В ходе тушения пожара было обнаружено тело 11-летнего ребёнка, также пострадали трое взрослых жильцов. По версии следствия, в кухонном помещении одной из квартир жилого дома произошло возгорание электроприбора.

«Ребёнок, находившийся на втором этаже в соседней квартире, погиб от отравления угарным газом. Для установления точной причины пожара назначена экспертиза», — уточнили в ведомстве.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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