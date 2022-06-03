Красногорск, 3 июня, 2022, 13:06 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 129 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 3 июня статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 955 201 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 976 323.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки жертвами COVID-19 в Подмосковье стали ещё 2 человека.