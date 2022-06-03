Рига, 3 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) в пятницу, 3 июня, проведет пикет возле столичной Ратуши, на котором выразит протест против запрета на проведение акций протеста.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Об этом сообщил в социальных сетях депутат Рижской думы и один из руководителей РСЛ Мирослав Митрофанов. По его словам, РСЛ и далее планирует проводить акции протеста и сегодня будет протестовать против того, что самоуправление их не согласовывает.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая 2022 года РСЛ планировал организовать шествие от парка Победы до площади Свободы с целью протеста против действий правящих партий по разрушению советских военных памятников, запрету на традиции и использование родного языка нацменьшинств в образовании.

Рижское самоуправление не разрешило это шествие. РСЛ обжаловал решение в суде, но и Административный районный суд оставил запрет самоуправления в силе.