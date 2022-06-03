Тацинский район, Ростовская область, 3 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. 46-летний житель Тацинского района Ростовской области лишился сбережений, поверив мнимому сотруднику банка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 3 июня.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Мужчина сообщил полицейским, что ответил на звонок с незнакомого номера. Злоумышленник представился сотрудников банка и вошёл в доверие абонента. Мошенник предложил мужчине якобы защитить деньги от несанкционированного списания с банковского счёта. Поверив аферисту, мужчина лишился более 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.