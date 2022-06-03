Байконур, Казахстан, 3 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20», который доставит на Международную космическую станцию (МКС) 3D-принтер и наноспутники, успешно стартовала с космодрома Байконур (Казахстан). Трансляцию пуска 3 июня вела государственная корпорация «Роскосмос».

Kremlin.ru Союз-2.1а

Ракета осуществила старт с площадки №31 космодрома и спустя несколько минут должна вывести «Прогресс МС-20» на орбиту. При этом на вторую ступень ракеты «Союз-2.1а» нанесена надпись: «Донбасс», а на головной обтекатель — флаги ДНР и ЛНР.

Отметим, грузовой корабль доставит на МКС 2,5 тонны грузов — топливо, воду, сжатый азот, а также различное оборудование и укладки для проведения научных экспериментов. Кроме того, «Прогресс» везет на станцию две пары наноспутников «ЮЗГУ-55» №11 и №12 и «Циолковский-Рязань» №1 и №2, а также 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».