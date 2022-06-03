* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 3 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В ответ на недавние визиты специального представителя США по Афганистану Томаса Уэста в Узбекистан, Турцию и Таджикистан официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что подстрекательство противников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не отвечает интересам Соединённых Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По сообщению информационного агентства «Шафакна», представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил в эксклюзивном интервью ВВС, что Уэст преследует две цели.

По его словам, если Соединённые Штаты хотят, чтобы мир и стабильность в Афганистане и регионе сохранялись, поездки Томаса Уэста будут полезны, если он убедит афганскую оппозицию за границей вернуться на родину и отказаться от любой деятельности, ведущейся против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Муджахид добавил, что, если цель Томаса Уэста состояла в том, чтобы спровоцировать оппозицию на действия против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), это не принесёт пользы Соединённым Штатам. При этом он выразил надежду, что целью дальнейших поездок Томаса Уэста будут мир и стабильность в Афганистане.

Во время своих недавних визитов в Турцию и Таджикистан Уэст также встречался с политическими деятелями, выступающими против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее он заявлял, что лидеры антиталибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оппозиции выступают за мирное решение афганской проблемы путём диалога и не отдают приоритет войне.