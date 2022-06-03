Иркутск, 3 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Иркутской области вновь регистрируется активность мошенников, которые под предлогом проверки соблюдения требований пожарной безопасности проникают в жилье граждан и на территории частных домовладений, сообщает 3 июня телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ.

40.мвд.рф Жалоба на мошенников

Злоумышленники, якобы выявив «нарушения», предлагают приобрести по цене, многократно превышающей реальную стоимость, средства раннего обнаружения пожара и первичные средства пожаротушения — пожарные извещатели и огнетушители.

Спасатели предупреждают: мошенники предъявляют удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума, которое является фальшивкой.

«За последние сутки поступило 12 звонков от жителей Октябрьского района, проживающих на улицах Красных Мадьяр, Красноярской, Байкальской, Волжской. А обманутые граждане рассказывают в деталях, по какой схеме работают аферисты. Напоминаем, что сотрудники надзорных органов не занимаются реализацией технической продукции. Сотрудники МЧС России, в ходе рейдов проводят только инструктаж жителей», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Братска в процессе поиска дополнительного дохода привлекла внимание лже-брокеров им лишилась крупной суммы денег.

Читайте также: Жительница Приангарья перевела «брокерам» 220 тысяч рублей