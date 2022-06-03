Волгоград, 3 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Ветеринарного врача госпитализировали после драки в клинике для животных в Ворошиловском районе Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе регионального УМВД.

(сс) jaminriverside У ветеринара

Как установили полицейские, клиент принёс своего больного тойтерьера в ветлечебницу. Животному потребовалась операция, во время которой собака скончалась. Врач-ветеринар, выйдя из операционной сообщила об этом хозяину, тот избил женщину.

У потерпевшей диагностированы множественные переломы и гематомы лица. Экспертиза охарактеризовала травмы, как вред здоровью средней тяжести.

Подозреваемый, 53-летний житель Волгограда, задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.