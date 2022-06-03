Ереван, 3 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Обвинения Баку в адрес Еревана, будто подразделения ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана, является «дезинформацией». Об этом 3 июня сообщает пресс-служба армянского минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

В военном ведомстве опровергли заявление азербайджанской стороны, будто вечером 2 июня армянские военнослужащие обстреливали территорию Азербайджана из миномётов и крупнокалиберного оружия.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, она находится под полным контролем ВС Республики Армения», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что ранее МИД Армении обвинил Азербайджан в нарушении 28 мая режима перемирия на границе, из-за чего погиб армянский военнослужащий. В азербайджанском МИД опровергли обвинения в нарушении режима прекращения огня.