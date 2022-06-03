Самара, 3 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Обеспечить защиту прав граждан при переселении их в рамках строительства станции метро «Театральная» в Самаре поручил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Mos.ru Строительство метро

Сообщается, что в городе была проведена инвентаризация земель, которые попали в зону строительства метро. Так, на этой территории расположены 113 земельных участков, на которых находятся 243 жилых, 11 коммерческих помещений и 11 индивидуальных жилых домов, а 19 земельных участков не оформлены в собственность.

Отмечается, что 158 квартирами на правах частной собственности владеют 444 жителя, они будут выкупаться по рыночным ценам. 81 помещение принадлежит муниципальному образованию, в них проживают 335 человек по договорам социального найма, для них чиновники намерены приобрести альтернативное жилье.

Сообщается, что покупкой квартир для жильцов, которые не являются собственниками помещений, займется муниципалитет. Другим будет механизм отселения собственников. Согласно законодательству, в случае изъятия земель для госнужд владельцам недвижимости предоставляется денежная компенсация. Но среди квартир, которые подлежат отселению, много помещений малой площади, нуждающихся в ремонте.

«Необходимо рассматривать эти вопросы индивидуально, выяснять, является ли это помещение единственным жильем гражданина. И, если это так, найти механизмы предоставления нового жилья. Ни один человек у нас без квартиры, конечно, не останется. В случае необходимости подскажите людям, куда обратиться, помогите с оформлением документов», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области поручил чиновникам провести переговоры с жильцами и собственниками помещений.

«Средства на расселение в бюджете заложены, это более миллиарда рублей. Работу нужно начинать, переселение граждан и оформление земельных участков мы должны провести в сжатые сроки. При этом необходимо выполнить все требования закона, обеспечить защиту прав граждан», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что строительство станции метро «Театральная» в Самаре реализуется на средства инфраструктурного кредита.