Ханты-Мансийск, 3 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 3 июня госпитализировали 10 больных с COVID-19, 36 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Это на один случай больше, чем днём ранее. На первое место по числу заражений вышел Нижневартовск — 7.

С начала пандемии в Югре на 3 июня насчитывается 210 747 лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 207 866 пациентов, 2549 скончались (ни одного за сутки).