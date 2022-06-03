Сан-Матео, США, 3 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Студия Roll7 представила в рамках трансляции PlayStation State of Play игру Rollerdrome, выполненную в необычной стилистике. Ролик был опубликован 3 июня на портале PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчики создают однопользовательскую игру на тему кровавого спорта, её действие развернётся в 2030 году, но, как отметили авторы статьи, художественная стилистика проекта больше напоминает 70-е года XX века. Геймерам предложат выступить в роли персонажа, который, надев роликовые коньки и вооружившись двумя пистолетами, отправится на некую арену. Трейлер даёт понять, что герой, сражаясь с противниками, сможет выполнять различные трюки.

Для справки: релиз Rollerdrome запланирован на 16 августа 2022 года, игра выйдет на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Геймеры знают студию Roll7 по проектам серии OlliOlli, а также играм RunMe, Laser League, Not a Hero и другим.