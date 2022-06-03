Чебоксары, 3 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении директора образовательного центра в Чебоксарах, подведомственного минобразования республики. Её обвинили в подлоге, причинённый федеральному бюджету ущерб оценили в 57 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Фигурантом уголовного дела стала директор республиканского Центра образования и комплексного сопровождения детей. Правоохранители полагают, что в 2020 году учреждение получило субсидию в рамках национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», для реализации которой часть средств направили на закупку информационных напольных стеллажей. По данным следствия, фигурантка уголовного дела знала, что организация, с которой заключён договор на поставку стеллажей, необходимые работы не выполнила и опасалась негативных последствий для своей карьеры.

В ведомстве считают, что обвиняемая «фактически приняла и оплатила не поставленную продукцию, подписав соответствующие официальные документы».

«В результате учреждение поставлен товар, не отвечающий условиям договора, а разница в стоимости с товаром надлежащего качества превысила 57 тыс. рублей», — полагают в следственном управлении.

Ущерб причинён федеральному бюджету.

В прокуратуре Чувашии отмечают, что обвиняемая вину признала. Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Разбирательства будут проходить в Калининском районном суде Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в апреле 2022 года в Комсомольском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор бывшему директору школы, которого уличили в подлоге. По делу назначено 30 тыс. рублей штрафа.

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