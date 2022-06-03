Шахты, Ростовская область, 3 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Ростовской области сотрудники полиции пресекли работу нелегального цеха по переработке рыбы. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МВД России 3 июня.

(сс) Arend Рыба

По подозрению в незаконном производстве, хранении и реализации немаркированной рыбной продукции задержаны супруги, проживающие в Шахтах. Они организовали в своём доме нелегальный цех. Рыбу они покупали у поставщиков и местных браконьеров. После заморозки они солили её в бочках, вялили, коптили. Продукция продавалась в торговых точках города.

В ходе обыска было изъято более 6 тонн рыбы — леща, чехони, плотвы и судака. Продукция хранилась без надлежащих документов и маркировок.

Ущерб, причинённый государству, превысил 1,2 млн рублей.