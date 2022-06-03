Симферополь, 3 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Республика Крым намерена оказать помощь в ремонте дорог и мостов в Херсонской и Запорожской областях. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Помощь соседям Крым оказывает на постоянной основе — туда отправляется гуманитарная помощь, стройматериалы, медикаменты. Херсонские фермеры поставляют продукцию в Крым, и это выгодно обеим сторонам.

«Предстоит работа по ремонту дорог и мостов. Нужна поддержка сельхозпроизводителей, логистика для сбыта сельхозпродукции в Крыму. Необходимо развитие портов освобожденных территорий, в том числе с целью перевалки аграрной продукции», — сказал Аксёнов.

Он добавил, что Херсонскую область необходимо обеспечить топливом, связью, информацией. В регионе уже вещает российское телевидение, радио.

«Надо определить принципы работы предприятий в условиях переходного периода», — пояснил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов заявил, что Крым активно помогает освобождённым от нацистов территориям Украины и выразил уверенность, что Украина эти области своими уже не считает.