Москва, 3 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Бюджет России в июне дополнительно получит 392,9 млрд рублей нефтегазовых доходов, сообщается на сайте Минфина.

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«Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне 2022 года в размере +392,9 млрд рублей», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина, федеральный бюджет за январь–апрель 2022 года исполнен с профицитом в 1 трлн 41,2 млрд рублей.

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