Челябинск, , 13:24 — REGNUM В Челябинской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией снизился на семь. За прошедшие сутки, 2 июня госпитализированы 50 человек, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Излечились от COVID-19 ещё 112 пациентов. В общей сложности в регионе выздоровели 321 411 человек.

За 2 июня в области выявили 102 случая заражения коронавирусом, 11 из которых пришлись на школьников. От COVID-19 за сутки скончались пять человек. Общее число умерших от ковида в регионе достигло 7701.