Таллин, 3 июня, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Спикер парламента Эстонии, председатель входящей в нынешний кабинет министров Центристской партии Юри Ратас считает, что время нынешнего правительства подошло к концу. Об этом он заявил в в эфире национального телевидения ETV.

Konrad Zielinski, son of Julo Флаг Эстонии

По словам Ратаса, необходимо создать новую правительственную коалицию: «Надо делать новую коалицию. Эстония нуждается в работоспособном правительстве, это ясно». Он добавил, что работоспособным нынешнее правительство, возглавляемое Реформистской партии, вряд ли можно назвать.

«Правительство у нас есть. У нас есть министры, есть премьер-министр. Но обычной, естественной, работающей коалиции — этого нет», — считает он.

Глава центристов признал, что к настоящему моменту нет и конкретных договоренностей по созданию новой коалиции, его партия таких переговоров не ведет: «В парламенте Эстонии пять партий, и я не считаю очень вероятными разговоры о внеочередных выборах».

Ратас также признал, что камнем преткновения в отношениях двух составляющих кабинет министров Эстонии партий является законопроект о семейных пособиях, против которого выступает Реформистская партия.

Центристы выступают за его скорейшее принятие, сумев протолкнуть законопроект во второе чтение парламента.