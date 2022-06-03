Красноярск, 3 июня, 2022, 12:58 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждён 61 случай заражения коронавирусом, госпитализация потребовалась 61 заболевшему (2 июня — 62). Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 365 944 носителя коронавируса, выздоровел 353 861 человек. За сутки коронавирус победили 66 человек.

Напомним, 2 июня в регионе было выявлено 59 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 66 человек.