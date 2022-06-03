Санкт-Петербург, 3 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге, из-за наступления новой климатической эпохи, специалисты в своих прогнозах перешли на новые нормы климата, рассчитанные за теплый период 1991–2020 годов, сообщил 3 июня главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Государственный Эрмитаж и Дворцовая площадь

По его словам, годовая температура воздуха в Санкт-Петербурге постоянно повышается. Пусть не ровно, скачками, но при осреднении по десятилетиям это очень заметно. В связи с этим использование климатических норм, рассчитанных за более холодный период, приводит к постоянному завышению аномалии температуры воздуха текущего периода.

«А это не правильно, так как мы живем в другую климатическую эпоху. И вот, Всемирная метеорологическая организация приняла решение перейти на новые нормы, рассчитанные за теплый период 1991–2020 годов», — пояснил синоптик, отметив, что все прогнозы, которые в последнее время он давал, опираются на новые нормы.

По словам Колесова, изменение температуры воздуха связано с атмосферными процессами, движениями циклонов, устойчивыми антициклонами. Но они также влияют на количество выпадающих осадков и количество солнечных часов.

«Поэтому новые климатические нормы всех трех параметров, интересующие нас больше всего, теперь выглядят так», — подытожил он.