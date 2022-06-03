Москва, 3 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Российский рынок труда выглядит парадоксально и демонстрирует экстраординарные свойства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил директор Центра макроэкономических исследований финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий.

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«В настоящее время данные по рынку труда России выглядят откровенным парадоксом, — сказал он, комментируя информацию о том, что число безработных в РФ оказалось минимальным за последние 10 лет. — В его основе лежит множество явлений — запаздывание данных, недоучет данных из-за нежелания людей фиксировать свой статус безработного, частичная занятость, активизация некоторых импортозамещающих производств, возникновение новых посреднических услуг по формированию торговых цепочек и прочее. С большей обоснованностью можно будет рассуждать хотя бы через четыре-пять месяцев, когда латентные процессы перейдут в открытую форму. Но уже сейчас можно говорить, что российский рынок труда демонстрирует экстраординарные свойства, не типичные для других стран в подобных обстоятельствах».

Что касается масштаба безработицы в конце 2022 года, то, по словам Балацкого, он зависит от масштаба падения ВВП.

«Есть основания говорить о том, что спад производства составит 9–10%, тогда уровень безработицы может достигнуть 6-7%. Больше он может быть лишь при потере контроля над экономикой, что маловероятно», — сказал Балацкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин заявил, что в России пока не ожидается резкого всплеска безработицы.