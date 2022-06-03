Москва, 3 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Президенту Украины не интересны плененные солдаты и офицеры ВСУ, его интересуют пленные из стран НАТО. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 июня выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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«Зеленский занимается обменом. Но каким? Ему интересны в первую очередь солдаты и офицеры блока НАТО, пленные солдаты и офицеры ВСУ — подождут. Не настала еще их очередь. Да и на Родине они не особо и нужны», — заявил эксперт.

Напомним, что проводившиеся ранее между Украиной и Россией переговоры, и т. ч. по обмену пленными и гуманитарным вопросам, были свёрнуты по инициативе украинской стороны.