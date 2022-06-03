Красногорск, 3 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье растет. Об этом свидетельствует опубликованная 3 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 225 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 4 случая больше аналогичного показателя 2 июня. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 221 человека, а днём ранее — у 208 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 188 новых случаев заражения коронавирусом.