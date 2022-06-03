Стокгольм, 3 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Согласно данным Шведского агентства общественного здравоохранения, среди лиц старше 65 лет, получивших четвертую дозу вакцины от COVID-19, защита от коронавируса повышается значительно. Об этом со ссылкой на пресс-релиз ведомства 3 июня сообщил телеканал SVT.

Вакцина

Согласно исследованию, защитный эффект от тяжелых заболеваний или смерти увеличивается до 90%.

Медицинские власти Швеции считают, что после четвертой прививки защита от заражения коронавирусом увеличивается до 65%. Защита от необходимости попадания в реанимацию или смертельного исхода увеличивается до 90%.

«Важно поддерживать уровень вакцинации на высоком уровне в группах с повышенным риском серьезного заболевания, не в последнюю очередь перед лицом возможного увеличения распространения SARS-CoV-2 в обществе», — говорится в пресс-релизе Лиза Брауэрс, исполняющей обязанности главы одного из департаментов ведомства.