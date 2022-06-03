Барнаул, 3 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Следователи Славгородского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю навестили семью беженцев из Луганской народной республики, сообщает 3 июня телеграм-канал ведомства.

СКР Семья Белых

Кристина и Игорь Белые со своей дочкой приехали в Алтайский край еще месяц назад из города Рубежное Луганской народной республики. Остановились у родственников в Славгороде, однако главе семейства удалось быстро найти работу и сейчас семья снимает небольшой, но уютный домик, в который они пригласили в гости офицеров Славгородского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Следователи пришли не с пустыми руками — сладости к столу и подарок семилетней Веронике.

Очень долго разговаривали о событиях, происходящих на родине. Игорь рассказал, что город Рубежное в 2014 году на протяжении нескольких дней подвергался обстрелам, а с февраля этого года начались постоянные артобстрелы со стороны сосредоточения сил ВСУ. На семейном совете решили поехать в Россию, потому как дочь постоянно вздрагивала и плакала от звуков падающих снарядов.

Границу перешли пешком, взяв с собой только документы и необходимые на первое время вещи. По приезду в Алтайский край их очень тепло приняли в небольшом городке региона — горожане несли продукты и вещи. Особенно хорошо встретили Веронику в школе — девочку всячески поддерживают педагоги и одноклассники. Ребенок очень увлекается творчеством, она с удовольствием показала следователям свои поделки из бисера, игрушки и коллекцию мультипликационных персонажей.

Несомненно, семья Белых очень переживают, что пришлось уехать с места жительства, однако надеются на скорейшее возвращение по окончанию военных действий. Они поблагодарили офицеров за оказанное внимание и подарки. В свою очередь, сотрудники ведомства пообещали оказывать всестороннюю помощь семье.

Напомним, Специальная военная операции России на Украине идет уже четвертый месяц. Вооруженным силам ДНР и ЛНР совместно с российскими военными уже удалось занять значительную часть Донбасса. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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