Донецк, 3 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины нанесли удары по населённым пунктам в Донецкой Народной Республике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 9:50 с позиций в населённом пункте Шумы обстрелян посёлок шахты имени Гагарина в Горловке, по нему выпущено четыре мины калибра 82 мм.

В 9:53 боевики открыли огонь из Новолуганского по посёлку Байрак, выпущено пять мин калибра 82 мм.

Ещё один удар нанесён из Шум по посёлку шахты 6/7 в Горловке, выпущено три гранаты из РПГ, также боевики применили стрелковое оружие.