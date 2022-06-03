Стокгольм, 3 июня, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Он был госсекретарем США, кандидатом в президенты, а сейчас является

Kremlin.ru Джон Керри

Посланник президента США Джозефа Байдена по климату Джон Керри постоянно курсирует между мировыми столицами, чтобы вести переговоры с «сопротивляющимися» странами о присоединении к целям быстрого сокращения выбросов. Но в интервью шведскому телеканалу SVT от 2 июня Керри признается, что «человечество делает недостаточно» для борьбы с глобальным потеплением.

«Переговоры по климату в Глазго привели к обещаниям ограничить глобальное потепление до 1,8 градуса. Это не идеальная цифра, но приемлемая. Что расстраивает, так это то, что я не знаю, сможем ли мы это осуществить. Я убежден, что однажды мы будем жить в экономике без ископаемого топлива, но вопрос в том, произойдет ли это до того, как произойдет самое худшее», — признается Керри.

Сейчас Керри находится в Стокгольме, куда также приехали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, а также десятки глав правительственных делегаций со всего мира. Климатический саммит «Стокгольм+50» проводится ровно спустя 50 лет первой конференции ООН по климату, которая также состоялась в столице Швеции.