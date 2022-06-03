Курск, 3 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 33 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Mos.ru Анализ на коронавирус

3 июня выявлено 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 118 тыс. 419 случаев заражения коронавирусом.

Выписан после выздоровления 115 тыс. 431 пациент, в том числе 75 — за последние сутки.

Всего скончались 2483 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.