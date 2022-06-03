Талибы* арестовали трёх племянников экс-министра культуры Афганистана
* Талибы — запрещённая в России организация
Айбак, Афганистан, 3 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Саманган сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали трёх племянников Тахира Захира, главы министерства информации и культуры предыдущего правительства Афганистана. Об этом пишет газета «8 Собх».
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Под арестом
Арест был произведён в уезде Дарайе-Суф. Согласно источникам, все трое были переправлены на вертолёте в Кабул, их судьба пока неизвестна.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали аресты.