* Талибы — запрещённая в России организация

Айбак, Афганистан, 3 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Саманган сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали трёх племянников Тахира Захира, главы министерства информации и культуры предыдущего правительства Афганистана. Об этом пишет газета «8 Собх».

Pixabay.com Под арестом

Арест был произведён в уезде Дарайе-Суф. Согласно источникам, все трое были переправлены на вертолёте в Кабул, их судьба пока неизвестна.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали аресты.