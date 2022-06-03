Екатеринбург, 3 июня, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 излечились 432 036 человек. В том числе 246 за прошедшие сутки, 2 июня, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В области за последние сутки выявлено 111 случаев заражения коронавирусом. При этом в COVID-центры региона поступили ещё 62 человека.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 444 880 человек. По причине коронавирусной инфекции умерли 10 748 граждан.