Стокгольм, 3 июня, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Казалось, что в риксдаге Швеции есть восемь парламентских партий. Но когда дело доходит до острых вопросов, например правительственный кризис, из тени выходит беспартийная Амине Какабаве, которая вершит судьбы правителей. Так произошло и в этот раз, когда «Шведские демократы» начали процедуру вынесения вотума недоверия министру юстиции и внутренних дел Швеции Моргану Йоханссону, а премьер-министр страны Магдалена Андерссон пообещала уйти в отставку вместе со всем кабинетом, если Йоханссона сместят. И что же считает Какабаве? С этим вопросом журналисты радиостанции SverigesRadio обратились к самому депутату.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Я понимаю, что это не самое лучше время для очередного правительственного кризиса», — дает понять Какабе о том, как она будет голосовать.

Сейчас голоса «за» и «против» равны — 174 против 174. Но своим 175-м голосом Какабаве вновь решает «судьбу правительства».

В интервью SR от 3 июня она прямо заявила, что находится в контакте с «Социал-демократами» по вопросам, касающимся экспорта оружия в Турцию и признания террористами некоторых курдов. Таким образом, Какабаве, которая сама этническая курдка, может получить гарантии, что при вступлении Швеции в НАТО правительство не пойдет на уступки президенту Турции Реджепу Эрдогану.