Луганск, 3 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Территорию химического завода «Азот» в Северодонецке продолжают зачищать от украинских боевиков. Об этом посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил 3 июня в своём телеграм-канале.

Вадим Кондратьев Предприятие химической промышленности

Ранее Мирошник отмечал, что «формирования украинского режима» ещё контролируют территорию предприятия. Сейчас, по его словам, городскую застройку Северодонецка полностью контролируют силы России и ЛНР, но в промзоне химического завода есть бункеры и бомбоубежища, где можно спрятаться.

«Интенсивную зачистку промзоны пока сдерживает вероятность наличия у боевиков мирных граждан в качестве заложников и ёмкости с химическими веществами, которые хранятся на предприятии», — отметил Мирошник.

Сотрудники завода подробно рассказывают защитникам Донбасса о том, что и где находится на предприятии, которое в больших объёмах производило аммиак, селитру, метанол, уксусную кислоту.

«Зачистка идёт планово и методично, никакой второй «Азовстали» тут не будет», — заверил Мирошник.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в ДНР заявили, что вооружённые силы России и республик Донбасса намерены на днях закрыть котел с украинской группировкой в районе Лисичанска и Северодонецка.

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