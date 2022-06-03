Таллин, , 12:52 — REGNUM На 395% увеличился в мае нынешнего года пассажиропоток Таллинского международного аэропорта имени Леннарта Мери в годовом исчислении. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Если в мае 2021 года столичный аэропорт обслужил около 55 000 пассажиров, то в этом мае их количество составило уже 271 485. Речь идет о рекордно высоком показателе за последние несколько лет, которые заметно пострадали от ковид-ограничений как внутри Эстонии, так и в остальном мире. В мае 2022 года большинство стран уже отменило ковид-ограничения, в том числе на массовый прием туристов.

«За пять месяцев мы обслужили более 900 000 пассажиров и мы стремимся предоставить услуги в течение всего года более, чем двум миллионам людей. Если сравнивать с коронавирусными временами, то произошел достаточно высокий скачок потока путешественников», — прокомментировал результат коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Самыми популярными направлениями были Хельсинки, Франкфурт, Рига и Стокгольм, которые активно использовались как аэропорты для транзитной пересадки.