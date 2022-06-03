Москва, , 12:51 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 июня будет принимать участие в заседании совета глав МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет в Ереване. Об этом 3 июня сообщила на брифинге в Москве официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

ОДКБ Zviazda.by

«10 июня в Ереване министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности», — сказала она, уточнив, что Армения председательствует в ОДКБ в 2022 году.

Также указывается, что, как ожидается, по итогам заседания будет подписан план консультаций представителей стран — членов ОДКБ по вопросам внешней политики обороны и безопасности на 2022–2024 годы.

При этом Захарова уточнила, что, кроме того, на полях заседания СМИД ОДКБ в Ереване у министра иностранных дел РФ намечен ряд двусторонних встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит ситуацию на Украине с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в ходе визита в Анкару 8 июня.