Москва, 3 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Москвы доставлен 151 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 3 июня в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 149 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 288 человек выздоровели после COVID-19.