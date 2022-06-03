Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Двое посетителей бара в Приморском районе Санкт-Петербурга пытались решить конфликт с другими посетителями с помощью гранаты и пистолета, сообщили 3 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ручная граната

Конфликт произошел в ночь на 3 июня в баре, расположенном в доме 34 по Гаккелевской улице. Около 00:54 мск в полицию Приморского района поступило тревожное сообщение, что в заведение зашел мужчина с предметом, похожим на гранату, в руках.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двоих 31-летних нетрезвых посетителей. У одного из них был изъят муляж гранаты, не представляющий опасности, у второго — газовый пистолет.

«Ранее у дебоширов возник конфликт с одним из посетителей бара, в связи с чем, вооружившись, они вернулись для выяснения отношений», — пояснили в Главке МВД.

Обоих нарушителей спокойствия доставили в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.