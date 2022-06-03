Стокгольм, 3 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. 2 июня «Шведские демократы» инициировали процедуру вынесения вотума недоверия министру юстиции и внутренних дел Швеции Моргану Йоханссону. Пока не известно, чем закончится данная инициатива, однако, по словам политического обозревателя телеканала SVTМатса Кнутсона, уже сейчас ясно, что политическая турбулентность в Швеции выгодна президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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Реджеп Тайип Эрдоган

По словам Кнутсона, гнев премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и ее заверения уйти в отставку, если «падет» Йоханссон, объясняется отчасти тем, что перед голосованием правительство Швеции должно идти и договариваться с «королем горы» беспартийной Амине Какабаве, чей голос может спасти министра или отправить его на досрочную пенсию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркивает Кнутсон, не раз заявлял, что Швеция является убежищем для террористов, и одним из тех, кого называли турецкие СМИ, была как раз Какабаве.

«Если министр юстиции и все правительство смогут сейчас остаться, это подтвердит то, что Эрдоган выдвинул в качестве причины, по которой Швеция не может вступить в НАТО», резюмирует Кнутсон.