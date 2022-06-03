Стокгольм, 3 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. 2 июня «Шведские демократы» инициировали процедуру вынесения вотума недоверия министру юстиции и внутренних дел Швеции Моргану Йоханссону. Пока не известно, чем закончится данная инициатива, однако, по словам политического обозревателя телеканала SVTМатса Кнутсона, уже сейчас ясно, что политическая турбулентность в Швеции выгодна президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По словам Кнутсона, гнев премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и ее заверения уйти в отставку, если «падет» Йоханссон, объясняется отчасти тем, что перед голосованием правительство Швеции должно идти и договариваться с «королем горы» — беспартийной Амине Какабаве, чей голос может спасти министра или отправить его на досрочную пенсию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркивает Кнутсон, не раз заявлял, что Швеция является убежищем для террористов, и одним из тех, кого называли турецкие СМИ, была как раз Какабаве.

«Если министр юстиции и все правительство смогут сейчас остаться, это подтвердит то, что Эрдоган выдвинул в качестве причины, по которой Швеция не может вступить в НАТО», — резюмирует Кнутсон.