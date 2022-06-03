Ростов-на-Дону, 3 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Подача горячей воды тысячам жителей Ростова-на-Дону возобновится не ранее, чем 7 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

Сроки продлили в связи с многочисленными порывами на тепловых сетях, которые были выявлены в ходе гидравлических испытаний. На их устранение уйдёт время. Городские власти поручили ресурсоснабжающей компании «Ростовские тепловые сети» в кратчайший срок принять меры по решению вопроса обеспечения отключённых потребителей горячим водоснабжением в полном объёме.

Устранение дефектов и восстановление подачи горячего водоснабжения планируется завершить до 7 июня.

ИА REGNUM сообщало, что период отсутствия горячей воды в многоквартирных домах Ростова-на-Дону затянулся, в связи с чем городские власти обратились в прокуратуру.