Иркутск, , 12:50 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области 3 июня известило о существенном ухудшении погодных условий. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июня днём в западных и северных районах региона ожидаются порывы западного, юго-западного ветра до 15-17 м/с, кратковременные дожди, грозы.

Заморозки Pixabay.com

С 4 по 6 июня местами по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. 4 июня в пониженных формах рельефа по области, 5–6 июня в северных и верхнеленских районах ожидаются заморозки 0, — 4°С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о существенном ухудшении погодных условий в регионе 3–7 июня.

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