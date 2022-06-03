Владимир, 3 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 12 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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3 июня выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 874 случая заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 36 пациентов, в том числе 56 — за последние сутки.

За весь период скончались 3467 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.