Донецк, 3 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике обстреляны населённые пункты Байрак и Сигнальное. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 10:40 зафиксирована атака с позиций в Новомихайловке. Артиллерия боевиков обстреляла населённый пункт Сигнальное, выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

В 11:15 под удар миномёта попал посёлок Байрак. Выпущено две мины калибра 120 мм.