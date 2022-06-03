3 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальной сети обсудили заявление посла США в Киеве Бриджит Бринк о том, что Киев самостоятельно примет решение о дальности ударов с установок HIMARS, предоставленных Соединенными Штатами Америки.

Оксана Переможенко, , 14:05 — REGNUM Киев самостоятельно примет решение о дальности ударов с установок HIMARS, предоставленных Соединенными Штатами Америки. Об этом 2 июня в ходе брифинга заявила посол США в Киеве Бриджит Бринк.

Боеголовушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление американского дипломата обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутило заявление американского посла.

«Настало время для ударов по центрам принятия решений», — написал Алексей.

«А почему бы в случае обстрела российской территории не потопить один-другой авианосец американцев? Лёгкий такой намёк», — с сарказмом отметил Леонид Б.

«Американцы понимают только язык силы», — добавил Алексей.

«За каждый удар по территории России нужно бить по базе американцев в Сирии или Ираке или кораблик какой затопить», — добавил Andriy S.

«Они не будут против, если и до них что-то долетит?» — задалась вопросом Vlasta.

«Им кто-то должен сказать, что в военкоматах в России уже очереди, хотя мобилизации нет. И мы, бывшие военные, щадить никого не будем, это вам не регулярные дисциплинированные войска», — написал Ilya.

«Подлодки РФ не дремлют у берегов США!» — не без сарказма прокомментировала Tatiana G.

«Решили смертный приговор себе подписать», — пишет Olli.

«Ещё есть вариант, что не дойдёт это вооружение до точки назначения», — добавил «Ой, да Ладно».

«Американцы плавно подходят к своему завершению. Шведы кивают и прищуриваются, вглядываясь в тьму веков», — с сарказмом отреагировал Grix A.

Американская РСЗО HIMARS Juliusz Sabak

«Дай Бог, чтобы не доехало до пункта назначения!» — выразила надежду Елена П.

«За решение о передаче РСЗО придется ответить. Даже если марионетка-наркоман Зеленский не признается, что команду вести обстрел по территории России получил от американцев», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«Просто дают обезьяне гранату», — проиллюстрировала заявление американского дипломата Ольга С.

«Вашингтон хочет скорейшей смерти Украины? Что ж…» — с сарказмом комментирует Митрофанович.

«Похоже, послу [США] стоит опять задуматься над переездом в Польшу…» — добавил Павел Л.

«Если Россия знает (или узнает позже), где они будут размещены, в чем проблема туда долбануть?..» — написала Анна.

«Я полагаю, мы не будем ждать, пока установки прибудут на место своей «работы»?..» — поинтересовался Randis.

«НАТО прощупывает границы дозволенного…» — отметил Sutashiku.

«Зачем они это делают, зная, что у нас есть ракета, способная облететь землю и попасть в необходимую точку?.. Провоцируют, хотят затяжной и разрушительной войны, твари. Плевать на людей!..» — не выдержала Кристина.

«Не угомонятся, пока по полной не получат. Надо уважить недругов», — с сарказмом подытожил «Я».