Кишинёв, 3 июня, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В правительстве Молдавии не рассматривают увольнение вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну. Об этом на телеканале общественного телевидения заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Privesc.Eu Moldova Наталья Гаврилица

«У нас сейчас кризис. Когда мы посчитаем, что настало подходящее время для перестановок, мы сообщим об этом», — сказала Гаврилица.

Она отметила, что знает о недовольстве населения резким ростом тарифов на газ и последовавшим за этим подорожанием других позиций. Однако премьер-министр считает, что правительство в этот период сделало всё возможное, чтобы защитить интересы граждан Молдавии.

Стоит отметить, что цены на газ, поставляемый из РФ в Молдавию, выросли после прихода в 2021 году в республике прозападного правительства. Экс-президент страны Игорь Додон заявил, что причиной для этого стала антироссийская политика действующих властей. Додон призвал пойти на переговоры с Москвой, как это делал он, и договориться о существенной скидке.