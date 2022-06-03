Стокгольм, , 12:50 — REGNUM Партия «Центристов» не поддержит инициативу «Шведских демократов» о вынесении вотума недоверия министру юстиции и внутренних дел Швеции Моргану Йоханссону. Об этом 3 июня сообщила лидер партии Анни Лёф на странице в соцсети Twitter.

Анни Лёф Centerpartiet.se

Анни Лёф подчеркивает, что тем не менее ее партия полностью поддерживает «критику в его адрес, которую вчера единогласно выразил Конституционный комитет риксдага. Но она была не такого характера, чтобы выносить ему вотум недоверия».

«Умеренные», «Христианские демократы» и «Либералы» предложение «Шведских демократов» поддержали. Сейчас у правительства и оппозиции есть по 174 голоса в 349-местном риксдаге. Решающее слово, как впрочем и всегда в течение нынешнего созыва, остается за беспартийной Амине Какабаве.

2 июня премьер-министр страны Магдалена Андерссон заявила, что если Йоханссону вынесут вотум недоверия, она уйдет в отставку.

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