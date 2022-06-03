Сыктывкар, 3 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Коми на реке Луза восьмилетнего мальчика унесло течением реки. Следком начал проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

Инцидент произошел накануне, 2 июня, вблизи деревни Загарье села Объячево. По данным ведомства, дети купались в необорудованном месте без присмотра взрослых. На месте происшествия проводятся поисковые мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Коми утонул 15-летний подросток.