Москва, , 12:46 — REGNUM Российская сторона готова обеспечить безопасный вывоз зерна и сопровождать суда до международных вод Чёрного моря. Об этом в ходе брифинга 3 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зерно

При этом дипломат подчеркнула, что это станет возможным после разминирования Киевом акватории.

«Россия готова обеспечить условия для вывоза зерна из Одессы и других портов на Чёрном и Азовском морях, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства. — В случае разминирования акватории будем готовы обеспечить безопасный вывоз зерна, в том числе сопровождать транспортирующие его суда до международных вод Чёрного моря».

Кроме того, добавила дипломат, Россия также готова поставлять своё зерно всем нуждающимся странам.

«Если США и страны ЕС действительно хотят решить проблему мирового голода, о которой они столько говорят, они должны отменить соответствующие рестрикции и тогда все нуждающиеся смогут это зерно получить», — указала Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что суда, перевозящие российское зерно, не пускают в западные порты из-за санкций, только вот Запад об этом «стыдливо умалчивает». Он пояснил, что суда не пускают в европейские порты, им отказано в страховке. Более того, под санкциями Запада оказались «все логистические, финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки».

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