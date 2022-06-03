Москва, 3 июня 2022, 12:46 — REGNUM Российская сторона готова обеспечить безопасный вывоз зерна и сопровождать суда до международных вод Чёрного моря. Об этом в ходе брифинга 3 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зерно
Зерно

При этом дипломат подчеркнула, что это станет возможным после разминирования Киевом акватории.

«Россия готова обеспечить условия для вывоза зерна из Одессы и других портов на Чёрном и Азовском морях, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства. — В случае разминирования акватории будем готовы обеспечить безопасный вывоз зерна, в том числе сопровождать транспортирующие его суда до международных вод Чёрного моря».

Кроме того, добавила дипломат, Россия также готова поставлять своё зерно всем нуждающимся странам.

«Если США и страны ЕС действительно хотят решить проблему мирового голода, о которой они столько говорят, они должны отменить соответствующие рестрикции и тогда все нуждающиеся смогут это зерно получить», — указала Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что суда, перевозящие российское зерно, не пускают в западные порты из-за санкций, только вот Запад об этом «стыдливо умалчивает». Он пояснил, что суда не пускают в европейские порты, им отказано в страховке. Более того, под санкциями Запада оказались «все логистические, финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки».

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