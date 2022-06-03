Москва, 3 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Русофобия на Украине распространена, но ее масштабы часто преувеличиваются, и явление это вполне обратимое. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 июня выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

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«Утверждения о том, что всё украинское общество поглощено русофобией, является спекуляцией. Нельзя доверять украинским социологическим прогнозам, которые регулярно проводят по этой теме», — заявил эксперт.

На самом деле достаточно полугода интенсивного информационного воздействия, и большая часть населения Украины станет исключительно русофильским, уверен политолог.

«Мы видели эту технологию в действии на евромайдане и в стадии его подготовки. Так почему бы не использовать ее сейчас уже и нам?», — заключил Бредихин.

Напомним, что ранее в украинских СМИ неоднократно звучали призывы к убийству всех русских людей, включая детей.