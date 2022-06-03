Канберра, 3 июня, 2022, 12:53 — ИА Регнум. 3 июня премьер-министр АвстралииЭнтони Альбаниз заверил общественность, что федеральное правительство страны уже ведет переговоры с производителями газа в Западной Австралии, чтобы нарастить поставки голубого топлива в остальные регионы в стране и сбалансировать цены. Об этом 3 июня сообщил новостной портал News.com. au.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Резкое похолодание на юго-востоке Австралии, перебои в работе угольных электростанций и санкции против России в совокупности привели к резкому росту оптовых цен на газ.

Выступая в эфире радиостанции ABC премьер-министр страны Альбаниз заявил, что разворачивающийся в стране энергетический кризис «неподконтролен ни одному из правительств».

«То, что произошло с Россией и Украиной, и связанный с этим значительный рост мировых цен находятся вне контроля людей», — сказал премьер-министр страны.

Как пишут журналисты, недавно назначенный министр по делам ресурсов Мадлен Кинг уже ведет переговоры с крупными производителями газа.