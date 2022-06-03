Томск, , 12:46 — REGNUM Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по истории и физике состоятся 6 июня в Томской области. Сдавать их будут более 1,6 тысячи одиннадцатиклассников. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

Продолжительность экзамена по физике составит 3 часа 55 минут, его сдадут 829 томских выпускников. Экзамен по истории продлится три часа. Его выбрал 791 школьник. Результаты будут известны 22 июня.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ вместе с резервными днями продлится с 26 мая по 2 июля.

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